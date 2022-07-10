1名外送員在《外送員的奇聞怪事》抱怨，日前他接到一筆送往台北市刑大的誇張訂單，客人在備註欄要求：「看到他幫我叫他吃大便」，原PO最後沒幫忙罵，還慘因此收到負評，貼文一出引起大批網友們熱議。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》寫下，他於本月8日接到一筆訂單送往台北市警局刑警大隊，客人備註打：「看到他幫我叫他吃大便，罵完跟我說，出事我負責，有小費。」該位客人還特別私訊他：「記得叫XXX吃大便」、「不要罵錯人」，原PO暴怒發文：「要叫別人吃大便是不會自己當面講喔，叫外送員說是不是有點太過份了」。

他過去時常替下單的客人代講祝賀詞，但不理解有客人要求罵人，直呼為難外送員很好玩嗎？原PO不滿地說：「啊沒幫你，還直接按負評，外送辛苦維持良好評價，遇到這種的也算奇聞怪事吧！」

文章曝光後，網友們紛紛憤怒留言：「直接拿手機給值班台員警看就好了」、「你就沒罵然後唬爛他說你罵了」、「居然還有帶話服務」、「罵完被告公然侮辱 誰負責」、「這個我情願負評，罵完瞬間這單不划算」、「如果真的是送到刑大，就太剛好了，直接給刑大看，讓刑大去查，因為這是最有力的證據」、「阿小費是要怎麼給」。