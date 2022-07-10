桃園市長鄭文燦10日帶著民進黨桃園市長參選人林智堅到八德三元宮參香。（陳夢茹攝）

八德三元宮現場的人行道全被熱情的民眾塞滿，夾道歡迎鄭文燦與林智堅。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅投入桃園市長選戰，10日在市長鄭文燦的陪同下到各宮廟參香，八德三元宮現場的人行道全被熱情的民眾塞滿，夾道歡迎鄭文燦與林智堅。回到故鄉的鄭文燦向鄉親喊話，「請大家用疼惜我的方式疼惜小智市長，我贏多少票，小智市長就要贏多少票！」。

鄭文燦表示，三元宮是八德當地的大廟，供奉三官大帝以祈求當地安居樂業，他擔任市長的8年裡，桃園變得不一樣、故鄉八德也轉大人，希望一樣由同為五星級市長的林智堅接手，林智堅是林家子弟也是桃園女婿，2人共同的特色為施政不分藍綠，盼能讓桃園有下個黃金十年。

林智堅說，前天辭掉新竹市長的工作後，便回到在太太位於桃園的娘家居住，這2天參香行程讓他感受到鄉親的熱情，更向太太直呼「是拖妳之福」，太太全心全意照顧家庭、生兒育女，感謝老天的安排讓他有機會回桃園服務太太家鄉的民眾。

林智堅指出，鄭文燦與他同在2014年各獲得桃園市民、新竹市民的支持進而當選市長，當年鄭文燦47歲是六都中最年輕的市長，而他39歲是非六都中最年輕的市長，沒想到緣分這麼奇妙，8年後有機會接替鄭文燦在桃園服務，承諾未來會延續桃園的黃金建設期。

三元宮主委、市議員呂林小鳳則送上財神爺給2人，直呼拜託蔡英文總統讓鄭文燦明年可以當行政院長，在場鄉親一陣歡呼，另也向鄉親喊話要支持林智堅擔任下一屆的桃園市長。