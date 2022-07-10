女星郁方2006年樂嫁「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後生了2子1女，她也經常在節目及社群上分享生活，眾人都看得出來郁方非常用心在老公跟孩子身上，今天(7/10)她發文歡慶與老公結婚16週年，貼出了「親密床照」，但躺在陳昱羲身旁的卻不是她。

郁方與富尪陳昱羲迎接結婚16週年，她今天特地在臉書發文，開頭先是提到了自己的婆婆，以及她學佛的故事，透露婆婆當年遭剃陰陽頭並公開批鬥，雖然她學佛、行善多年，但仍難忍如此羞辱，「當時死的念頭都有了」，在這時收到了禪門大師賈題韜遞過來的一張紙條，寫著7個字：「此時正當修行時」，婆婆因此豁然開朗、破涕為笑，才安然度過此劫。

郁方歡慶結婚周年，照片卻是老公床照，枕邊人不是她，而是女兒。(翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書)

婆婆也將這7字真言傳遞給了子女，遇到困境時就想想這句話，郁方這時想起，吐露：「此時正當修行時，修行就是修心，修一顆平靜的心，讓我們可以面對一切風雨而淡然自若」，疾病提供了一個基礎，讓人們對痛苦生得起忍辱，對人生的痛苦生得起慈悲，這樣的困境她認為是在考驗修行。

郁方也說，每種境界，都是一次瞭解自己的機會，「終有一天，你會來到自家的門口，與你久違的本性謀面，千難萬險，終是護衛著心中那一點不熄的火光，讓自己在多年以後的夜裡，點亮心底那點溫暖，回味這一生的尋找和跋涉，付出和收獲，心生感念和安慰」，也認為宗教作為心靈的依靠，修行不在唸經多少或是上多少次教會，「而是賜予我們智慧，勇氣，重新換個角度看待人生」。

郁方表示，這樣的態度，也能放在婚姻中，複製貼上，同理可證，以此感悟來歡慶她與老公結婚16週年快樂，而她貼出的照片中，是老公躺在床上一臉笑意，枕邊人不是郁方，而是兩人的寶貝女兒，父女倆有著相似的笑臉，網友們看了這床照，笑呼「奇怪，畫面怎麼會是女兒&爸爸，而不是夫妻倆？」、「旁邊躺著是『小三』，前世情人」，郁方也認證女兒是最強小三，「而且八的很緊」、「突破大大大盲腸」。