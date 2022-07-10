全球經濟恐下滑，促使國際油價下跌，中油宣布明（11）日凌晨零時起調降汽、柴油價格各0.2元，其中，92無鉛汽油更跌破每公升30元大關，來到29.8元。

中油表示，受全球經濟恐再度下滑以及美元指數創20年來新高等因素影響，導致國際油價下跌。浮動油價參考的國際油價指標周均價下跌6.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.095元，國內油價依公式計算跌幅為4.39％。

惟按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本周參考零售價格，原應每公升各調漲5.0元及6.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收4.7元及6.1元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.2元及6.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。亦即讓國內油價連漲兩周後，反轉向下。

調整後，92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。