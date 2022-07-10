新北市議員土樹三鶯選區參選人卓冠廷。（摘自卓冠廷臉書）

新北市長侯友宜與前交通部長林佳龍的對決即將開打，但雙方子弟兵已戰得難分難捨，國民黨新北市土樹三鶯選區議員參選人呂家愷質疑林展現對台北市願景與熱情，如今勉為其難同意征戰新北，是否真的準備好；同選區林佳龍子弟兵卓冠廷則回擊，與其在意林佳龍，不如先勸侯友宜表態，究竟侯友宜是要連任新北市長，還是要落跑選總統。

呂家愷表示，自2月起至今，林前部長至少在媒體上說了6次不選新北，其子弟兵卓冠廷在公開受訪時強調他一直都在準備台北市，不選新北是因為沒有準備，林在多次拒絕後，要如何說服新北市民、能帶領新北市民進步。

呂家愷說，林佳龍自家卓姓子弟兵或許是上行下效、又或許是青出於藍，7月6日才說林前部長沒準備要選新北市，7月9日又改口高喊新北需要林前部長這樣的人才，彷彿這對他們而言只是場臨時的面試，兩位大小政治人物說話都沒誠信，又如何要市民相信。

呂家愷強調，新北市不是備胎，新北市民也不是二等公民，新北市民要的是想「經營新北市」的人，而不是想「當選」的人。

卓冠廷說，民進黨可望推出最強棒林佳龍參選新北市長，除了綠營小雞及期待新北更好的人民感到振奮外，也顯示出侯家軍表現的慌張及集體焦慮，正都證明了林佳龍真的是新北市長最強的人選。

卓冠廷指出，新北市在國民黨執政下，已經邁入第17年，很多市政亟待改革及換新，正因為新北市民是一等公民，更需要一流的市長林佳龍，相信林必定可以改革過去國民黨執政17年的陳腐及表面功夫，讓新北市脫胎換骨。

卓冠廷也提醒侯家軍，與其在意林佳龍，不如先勸侯友宜表態，究竟侯友宜是不是要連任新北市長？如果新北市長選上，會不會跟落跑去選總統，國民黨內都還沒有確定新北市長連任的人選，侯家軍你們應該先擔心自己才對。