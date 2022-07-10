日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，不少民眾自發前往位於台北的日本台灣交流協會獻花，並在臉書留言期盼設置悼念安倍的場地。日台交流協會回應，「大家的心意我們都收到了」，協會正在趕工當中，相信很快可以向大家宣布。

由於安倍生前相當挺台，不少民眾獲知安倍身亡後前往日台交流協會獻花，但因未設悼念場地，民眾的獻花只能由一樓警衛代收，還有民間團體在大樓外設置「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」的留言牆，日台交流協會臉留也湧入大批民眾留言，希望能設場地獻花悼念。

日台交流協會今天凌晨回應表示，突如其來的悲痛消息震驚全世界。在位時間長達3188日的安倍穿梭世界各地，各國都有足跡，國際友人甚多。但在這之中，不論是他對台灣、或是台灣對他的感情，卻可說是獨一無二。

協會指出，高聳入雲的台北101哀悼文字照亮了日台兩邊。不少民眾等不及專程前來正門處致哀，晚上人潮還接連不斷，在在印證了他跟台灣朋友們之間的真誠友情。「大家的心意我們都收到了，萬分感激」。

協會表示，我們都知道，許多台灣朋友很關心正式獻花台何時開放。協會正在趕工當中，相信很快可以向大家宣布，「晚安，台灣」。