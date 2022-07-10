男女交往互相坦白很重要，一名女網友抱怨，今年要和交往一年的男友結婚了，最近從對方親戚口中知道，男友曾出家當和尚10年，男友解釋是「年輕時衝動做錯事，為求心靈平靜才會出家」，她覺得受騙想悔婚，網友則認為，出家事小，最應該要擔心的是「還有更多妳不知道的事」。

原PO昨（9）日於《爆料公社-匿名公社》指出，自己過去曾有段失敗的婚姻，因此對婚姻生活相當恐懼，花了很多年的時間，才走出陰霾，認識了現任男友，兩人交往一年，即將在今年底結婚，她近日才從男友親戚口中得知，男友曾經出家當和尚整整10年。

原PO震驚不已，因男友平日表現得無任何宗教信仰，她追問男友原因，對方僅輕描淡寫說是「年輕時衝動做錯事，為求心靈平靜才會出家」，她認為自己受騙，表示兩人認識時，男友還俗不到一年，也沒有向她坦承，「我好想悔婚，但又怕傷了爸媽的心，我好掙扎怎麼辦？」

遭遇曝光，網友也紛紛給她意見，「曾出家有什麼好不能說的，應該要擔心，還有更多妳不知道的」、「懂妳他不誠實告知的心情」、「交往才快一年，不用那麼急結婚吧」、「你們兩個都有一段過去，何不珍惜現在」、「人生要過得好，要往前看」、「妳有疑慮就先剎車，談清楚再說吧」、「看完第一直覺，覺得這人好可怕，為什麼不坦白， 在一起誠信很重要」。

留言中也有不少人不正經地說，「出家比出軌，出櫃都好吧」、「只是出家而已，沒有出山都還好」、「出過家比下過海的要好很多吧」、「出家還好吧，出獄過才會擔心」、「佛系男友不好嗎」。