新北市瑞芳區南雅奇岩一帶連2日發生潛水意外。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真）

新北市瑞芳區南雅奇岩一帶連2日發生潛水意外，一名60多歲男子今早與家人進行水肺潛水時，不慎嗆水，所幸意識清楚自行上岸，但出現呼吸喘症狀，所幸新北市消防局瑞芳中隊長在附近宣導，接獲通報後，立即到場協助送醫。

據了解，該名男子與女兒今日上午前往濱海公路82.5公里處，靠近南雅奇岩進行水肺潛水，過程中疑似換氣不慎嗆水，所幸男子尚有意識自行上岸，但出現全身無力、呼吸喘等症狀，立即向警消求助。

新北市消防局瑞芳中隊長陳瑞宏恰巧在附近海上，協同鼻頭救生站宣導潛客勿離岸太遠，他聽聞南雅奇岩發有潛客嗆水案件後，立即開船趕往現場查看，所幸男子意識清楚，緊急送往瑞芳礦工醫院。

新北市瑞芳區連2日發生潛水意外，昨一名黃姓男子也在同地點進行水肺潛水，經現場潛水教練救起後，已失去意識，送醫後仍宣告不治。新北市消防局呼籲，從事水上水下活動時，請注意自身身體狀況，如有不適切勿下水。