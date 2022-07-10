第15屆阿公店溪文學獎10日舉行頒獎典禮，高雄市長陳其邁（前三排左八，穿黑襯衫者）出席並和與會人員合影。（林瑞益攝）

第15屆阿公店溪文學獎10日在岡山區文化中心舉行，高雄市長陳其邁特別表揚原住民學生前峰國中學生田妤歆。田雖然是排灣族與魯凱族混血，但卻是在地的岡山人，她的文章「衝上雲霄」描寫兒時對父親、空軍的印象，奪得國中散文組第一名。

陳其邁受訪時說，今天來參加阿公店溪文學獎的頒獎，包括高雄青年文學獎跟打狗鳳邑文學獎，三項獎項的其中之一，也是非常具有代表性的文學獎項，從國小到大專，可以說是具有人文關懷跟本土的，對於土地感情相當具有連結的文學獎項，所以原來範圍是阿公店溪，現在也逐漸擴充到二仁溪跟高屏溪流域。

陳其邁致詞時指出，台灣文學巨擘葉石濤曾經講過「文學是地上之鹽」，代表文學根植於土地，經過辛苦的耕耘，淬煉出代表鹽的結晶，透過與土地的連結，及文學家對於土地的反思、對於人性的關懷，淬煉出偉大的文學作品，感謝阿公店溪文學獎這幾年持續在這塊土地耕耘努力，希望可以孕育更多小小文學家，讓他們體認到文學與土地的連結。

至於田妤歆，她表示，寫作就是把情感融入文章、帶進生活，父親是空軍的士官長，目前在空軍航空技術學院服務。父親曾經帶她到基地參觀，令她印象深刻。父親告訴她，一些工作剛開始會很艱辛，但要挺過去。從父親身上，她體會到做每件事情都要堅持，做好每一份工作。

岡山是空軍的故鄉，田妤歆指出，她的生活中不能缺少父親，父親也是空軍，空軍是岡山特色。她去年有參加阿公店溪文學獎，獲得優選。她以後想像父親一樣，從軍並擔任飛行員。