矽力-KY搭上股票分拆熱潮，1股將分拆為4股，換發後新股預計7月13日上市買賣。法人表示，隨著股票分拆，股價降低，應有助交易活絡。

矽力-KY股票面額將自每股新台幣10元，變更為2.5元，即1股分拆為4股。因應換發股票作業，矽力-KY舊股票於7月6日至7月12日停止交易，新股票預計7月13日上市買賣，流通在外股數將自9502萬2705股，增為3億8009萬820股。

以矽力-KY於7月5日收盤價2485元推估，矽力-KY新股票上市交易參考價將降至621元左右，將拱手讓出台股股王寶座。

大立光與信驊上週股價拉鋸，展開股王爭霸戰，備受市場關注。大立光7月8日收在1870元，領先信驊的1755元，暫居股王寶座，信驊居台股股后。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，矽力-KY股票完成分拆後，隨著股價降低，能夠參與的投資人增多，將有助交易活絡。

對於股價表現的影響，黃國偉說，基本面是左右股價表現最重要的因素，股票分拆僅會使得流通在外的股數增加、股價降低，對於基本面並無任何影響。

無塵室廠聖暉及子公司朋億也都跟進進行股票分拆，將股票面額由10元變更為5元，期透過增加流通股數，活絡市場交易。其中，聖暉流通股數將由5726萬8618股，增為1億1453萬7236股；朋億流通股數由3392萬8000股，增為6785萬6000股。（編輯：林淑媛）1110710