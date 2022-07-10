日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭為候選人拉票時，遭到41歲男子山上徹也從後方近距離開槍身亡。

日本前首相安倍晉三在奈良街頭為候選人拉票時，遭到41歲男子山上徹也從後方近距離開槍身亡，日媒爆料，日本警方在聽到第一聲槍響後才發現有可疑人士，維安明顯有大漏洞，讓前警視總監米村敏朗直言「維安失敗就是0分」。

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良街頭為同黨候選人拉票時，遭到山上徹也從後方距離數公尺內開槍，傷重不治。現場畫面顯示，安倍發表演說時，後方為人來人往的馬路，現場雖有多名警察及隨扈，不過多看向安倍方向，安倍後方維安顯然有疏漏。

日本放送協會（NHK）今（10）日披露，當天執勤的日本警方直到聽到第1聲槍響後，才發現人群中有可疑人士。3秒後山上徹也又朝安倍晉三開了第2槍，不過當時仍沒有隨扈衝上前保護安倍，直到安倍倒地才有人驚覺前首相中槍。

日本警察廳已計畫重新檢視對安倍晉三的維安配置，警察廳坦言，當天安倍背後的巡邏工作可能存在問題，安全專家則直批，當天安倍背後的維安工作就是不足。

據悉當時安倍後方有1名警視廳特勤人員、包括奈良縣警察局便衣警察在內等數十名警衛，1名警官也在安倍後方360度環顧四周。維安專家強調，最優先也最重要的工作就是避免攻擊者靠近安倍。

不過也有人認為，競選活動的維安工作本來就比較困難，主因在於候選人附近經常有支持群眾及黨內官員。

針對此次維安人員的表現，歷任警視廳公安部長及警察廳警備局長等要職的前警視總監米村敏朗表示，與一般的貴賓警衛工作不同，競選活動中的街頭演說因為現場人數不詳，可說是最困難的維安工作之一，如果維安成功，就是100分，維安失敗就是0分，他直白表示，安倍遭到刺殺的結果就是「警察失敗」。

米村敏朗以安倍遇襲的狀況為例說明，不必等上司命令，現場警官的即時判斷就可能決定生死，因此每天都要進行培訓及教育，他說之後警察部門應該要檢討為何選擇360度的戶外開放場所進行站台活動。

另外日本經濟新聞引述警視廳特殊急襲部隊（SAT）前成員、熟知維安工作的伊藤鋼一指出，這次安倍維安失敗的關鍵問題出在第2槍的因應，尤其兩聲槍響之間完全沒有維安人員撲倒安倍、或用肉身擋住槍手，他說警方一旦發現異狀，第一時間就應該衝向受到維安的對象，並且壓低維安對象的頭，馬上引導對方離開現場，「這是對重要人士維安工作的鐵律。」