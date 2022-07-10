對於民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文疑似抄襲事件，國民黨桃園市議員詹江村認為，民進黨現在把全黨命運押在林智堅身上。如果林智堅學位被撤銷，死的是林一個人；如果他的學位沒有被撤銷，死的是整個民進黨，全台灣炸鍋，30幾歲到40幾歲的年輕人、宅男、工程師會憤怒到「牙」起來，會想推翻民進黨！

詹江村近日在網路直播中討論林智堅的論文抄襲事件，他認為，民進黨也會做民調，「我相信一定有掉，不可能沒掉」，也有可能民調沒有掉太多，民進黨就會繼續撐；假設最後林智堅的民調兵敗如山倒，民進黨還是會捨棄他，有可能換鄭運鵬。

有人認為，選民對林智堅的抄襲「無感」！詹江村說「錯了」，根據「大數據」顯示，目前聲量最大就是「林智堅」，伴隨林智堅的就是「抄襲」！而且30、40歲這個年齡層反感度最高！

國民黨桃園市議員詹江村。（資料照片）

詹江村強調，不論是撤銷學位或是不撤銷學位，對林智堅都傷很大，形象都補不回去了。因為台灣讀過碩博士的高學歷年輕人原本支持林智堅，結果論文抄襲事件爆發，網路好感度瞬間趴到地上。

詹江村認為，林智堅如果被撤銷學位，死的是林智堅一個人，年輕人也就沒這麼憤怒了；但如果沒撤銷學位，死的是整個民進黨，這些宅男、工程師會憤怒到「牙」起來，全台灣炸鍋，30幾歲到40幾歲的人會翻臉！會想要去推翻民進黨！