外傳民進黨選對會將正式徵召前交通部長、無所任大使林佳龍參選新北市長，民進黨新北市黨部主委、新北市議員何博文昨日(9)在臉書發文，酸新北市長侯友宜心猿意馬，把新北市長當成食之無味、棄之可惜，登大位的墊腳石；對此新北市府今(10)日回擊稱，應該要為新北市民喉舌的何博文，不僅沒有挺身捍衛新北市民的光榮感，反而甘願接受當成第二志願。

外傳將參選新北市長的林佳龍，昨日在臉書分享一張從陽明山眺望大台北的照片，並表示，就城市治理、跨域治理而言，首都治理圈，不能只有台北，也該加重新北的角色及功能，並讓這座新興城市領航整個台灣大步向前走。

何博文也發文稱，侯市長心猿意馬，連任與否都故弄玄虛不表態，才是把新北市長職務當成食之無味、棄之可惜，登大位的墊腳石吧。

對此，新北市長侯友宜受訪時表示，自己從2010年來到新北，守著新北12年努力做事，從副市長到市長，任何的大小事幾乎無役不參與，托育托老、幼兒園、還有弱勢族群的關懷，甚至大的建設，所有的軌道、交通建設，相信市民朋友都應該知道市府做事的方式，「可以說自己全力讓新北市發展得更好」。

新北市政府副發言人張劭斌也回擊稱，想問何博文主委，到底昨天是誰坐在陽明山望另外一山，應為新北市民喉舌的何博文主委，不僅沒有挺身捍衛新北市民的光榮感，反而甘願接受當成第二志願，「究竟是誰坐這山望那山，把新北市當作墊腳石，我想市民心中應有一把尺」。