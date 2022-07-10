台北醫學大學口腔醫學院與跨領域學院創新創業教育中心，舉辦2022「牙裡思多得」口腔科學競賽，吸引全台逾百人近50組參賽，經3個月初選，共26組進入最後決賽，從口腔醫學、數位牙科到運用大數據、AI人工智慧等，腦力激盪爭取成績。

北醫大口腔醫學院長鄭信忠指出，產學與牙醫臨床鏈結，建立口腔醫療創新價值，將是未來的口腔醫學發展趨勢。這次競賽，不只國內隊伍，甚至還有來自日本北海道醫療大學的學者參賽。

台南女中二年級的林祐萱，以「牙裡尋趣–減少兒童對看牙的恐懼感」獲得冠軍及女性菁英獎兩獎項，她說小時候害怕看牙，直到遇見溫柔牙醫才克服恐懼，觸發她設計這款結合內窺鏡的「遊戲牙刷」。

大專組冠軍及女性菁英獎，則是由北醫大口腔衛生學系葉子瑜獲得，她開發一款適合國小學童的「口腔病毒在跳舞」桌遊，讓小朋友輕鬆學習口腔健康知識，從小培養良好保健習慣。