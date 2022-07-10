苗栗縣今天10日新增新冠肺炎本土確診732例，其中男性357人、女性375人，年齡分布1歲以下至93歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬9492人，人口占比確診率達14.84％。
衛生局長張蕊仙表示，因應本土疫情，目前已經開放6類對象可接種第4劑新冠疫苗，現行第2次追加劑（第4劑）開放對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。
另外，有6類對象可評估自身染疫風險和意願來接種第4劑疫苗，包括醫事人員、航空機組員、機場港口、機構與社福照護系統及居家檢疫相關工作人員等。接種間隔需與第3劑間隔5個月以上，不論先前接種的劑次廠牌，第4劑都可選擇接種莫德納、高端、BNT和新抵台的Novavax疫苗。
縣長徐耀昌叮嚀鄉親面對疫情防護不鬆懈，接種完整劑次疫苗，持續戴口罩、勤洗手、避免不必要群聚、保持輕鬆心情和維持正常作息，仍是預防染疫最好的保護方式。
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