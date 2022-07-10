台電1日起針對用電大戶調漲電費，使重啟核電議題再度受到關注，對此經濟部長王美花昨（9日）受訪表示「核二1號機當初會提前退役，不是政府不想用，是因為燃料池滿了，但是新北市政府遲遲不通過乾貯設施興建，因此必須提前除役。」然而此話一出也讓網友們炸了鍋，怒嗆「又甩鍋給新北市政府了」。

王美花指出，經濟部不是沒有跟新北市政府溝通，甚至還打官司，官司打贏了，台電與新北市政府協商，希望不要再上訴，但新北市政府仍決定上訴，其態度很清楚，就是「核廢料不能放我家。」因此王美花直言，如果大家都要核能，但是又不要核廢料「放我家」，就不能解決核能的問題，也沒有辦法談下去。她更重申，台灣並非躁進式的非核，現有的核電廠仍在運作，這次電價的調漲，與核電沒有太大的關係。

相關報導經轉發至Ptt後，王美花的言論立刻讓鄉民大炸鍋，痛批道「又推給新北市政府了」、「講的好像你們民進黨有想要核能的樣子」、「核四呢？是在哈囉？」、「漲電價還說跟核電沒關？」，也有網友狠酸「到2025都不缺電，就算缺也是小動物害的」、「甩給新北就好了耶，好聰明」、「想做一聲令下，不想做可以有千百個理由」、「最終貯存場址沒出來還牽拖新北，笑死」。