每個人的戀愛類型都不一樣，有些人渴望浪漫的一見鍾情，有些人則追求安穩的日久生情。命理網站「星座巫師」分享，金牛座、雙魚座和巨蟹座的人最容易把友情昇華為愛情，和熟悉的朋友進一步發展成為戀人。

1、金牛座

金牛座個性沉穩內斂且務實，無論對待朋友還是喜歡的人都比較慢熱，所以一見鍾情的情況在他們身上較少發生，想要走進金牛座的內心，是一段漫長的旅程，而朋友則會讓他們感到安心，因為彼此三觀較相像，又很了解對方，被他們視作最合適的對象，因此從朋友昇華成戀人的機會非常高。

2、雙魚座

雙魚座內心柔軟且脆弱，感性的他們常常因為一點小事就胡思亂想、暗自難過，對待感情也是非常缺乏安全感，這樣的雙魚座很需要長久的陪伴、關懷、耐心與包容，所以一直陪在身邊的朋友，就成了最好的情感寄託，很容易走進他們的內心，不知不覺中2人就從朋友發展成戀人。

3、巨蟹座

巨蟹座個性溫柔又體貼，但對不熟悉的人會產生一種心理防備，不會輕易打開心房，面對愛情時也是如此，而熟悉的人更容易讓巨蟹座有安全感，因為在最初相處的過程中，就已經經歷過不斷磨合的過程，所以從朋友發展到戀愛關係就會比較順利，這也和他們追求安穩的理念相符。