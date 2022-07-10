衛福部中醫藥司擬調整清冠一號的適用對象，將來恐不再讓全民用公費來領取。中醫藥司司長黃怡超今天透露，新版適用對象調整已開完專家會議，目前已送中央流行疫情指揮中心核定，但大原則是不以年齡作為開藥考量，會納入其他感染風險因子，確保民眾用藥權益。

黃怡超表示，上周一已召開專家會議討論，新版清冠一號的治療指引修訂，以及適用對象重新界定，並強調外傳的13至64歲將無藥可用並非事實，只是會重新修訂治療指引，以感染風險為主要考量，不再由年齡進行認定。

不過黃怡超說，目前決議內容還在由指揮中心核定，不便對外透露太多進度，可以確定的是，新版清冠一號的公費適用對象，在7月15日之前都不會進行調整。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚指出，由於清冠一號屬於中藥，用法與療效都與西藥的Paxlovid、莫納皮拉韋差很多，因此不應用西藥的思維，來訂定清冠一號的適用對象，否則可能會有不少適用清冠一號的民眾，面臨無藥可用的窘境。

柯富揚說，訂定清冠一號適應症時，應用中醫常用的病名書寫，如「外感時疫」其中包含高溫、呼吸系統、傳染性疾病等，且65歲以上，12歲以下，以及慢性病、重大傷病、糖尿病、心血管、慢性肝病、慢性腎病等病患，甚至是未打滿三劑疫苗的民眾都應納入公費適用對象。

柯富揚表示，由於我國中南部地區疫情仍處在高原期，短期內應不會調整清冠一號的適應對象，這些病患的權益也要顧，因此國人不用太過擔心。