網紅楊築晶（Crystal Yang）參加選美比賽奪下大獎，進而出道入行並逐漸打開知名度，來自花蓮的她不但身材姣好，更有一張與女神王祖賢相似的明星臉，因此有「後山小公主」、「花蓮王祖賢」等稱號，她也時常透過社群媒體與粉絲互動，分享自己的日常生活。不過日前楊築晶在個人IG大方曝光出浴辣照的同時，還突然上傳一張質疑她「除了奶大還有什麼」的臉書留言截圖，但他卻耐心寫下超過七百字長文回應酸民，充滿正能量的高EQ回覆引來網友一片叫好。

楊築晶是選美小姐出身，177公分的她外貌漂亮出眾，不僅神似女星王祖賢，高䠷性感的魔鬼身材和一雙逆天長腿也十分吸睛，在社群平台上吸引不少網友追捧關注。楊築晶的個性活潑直率，有話直說又幽默逗趣的發文深受粉絲喜愛，5月剛產子的她無論是在孕期間或產後休養，都不吝嗇持續分享自己的日常動態與生活美照。然而近日她卻在IG上丟出一張臉書的留言截圖，圖片中她被一名酸民嚴厲質疑：「除了奶大還有什麼？」對方不但特地在她的粉絲專頁留下多條評論，還拿自己博士學歷、美國金領的女兒和楊築晶比較，喊話要楊築晶「多讀書」，甚至批評她對不起父母，字裡行間充滿了攻擊性。

被該酸民大肆抨擊，楊築晶不受挑釁，反而為此寫下長文耐心回覆。她先開玩笑說自己不是第一次被別人問候爸媽，隨後表示，她雖然成績一般，但起碼畢業於叫得出口的美國州立大學，老公也是全球排名第一的公立大學畢業生，而家人們對於她的拍照風格完全沒有意見，平常甚至會按讚支持。此外，楊築晶更透露，自己粉專上的照片幾乎都由老公拍攝，祖母還替她錄影過性感泳裝照，「我們沒有比較美式，我們是懂得尊重。」直言身材正好體現了她在生活上的自律和努力，不管對方今天來粉專目的是看奶還是看些其他什麼，只要有禮貌，她都歡迎。

針對酸民打出的「博士女兒牌」，楊築晶則正面回應：「性感、熱情、大方難道就不是美好的特質嗎？」並且反問對方未來會不會也對自己孫女說出一樣的話，有沒有膽量讓自己的家人看到他這些留言？她也真情流露，寫下：「希望您能了解，這就是不同的人而已，世界很大，不是每一個都走端莊賢淑的路線。我們都很善良，很美好，只是我們不一樣。」

楊築晶前面高EQ的文筆被許多網友稱讚、支持，不過發文最後她話鋒一轉，不改直爽的真性情，霸氣表示自己其實已經把該酸民的留言截圖私訊給他的女兒，「後山小公主派起來自己都怕。」她也隨文曬出另一張自己的出浴辣照，調皮寫道：「我覺得今天的我搭配這張照片超級合適欸。」只見她未著寸縷，戴上酷勁十足的黑色墨鏡，全裸浸泡水中，僅用雙手勉強遮住傲人上圍，雪白雙乳呼之欲出，火辣挑逗的身形曲線在水中若隱若現，令人看了大噴鼻血。網友們也紛紛留言支持：「妳真是酷斃了。」、「妳很棒啊，又正又有自信。」、「人家性感關他屁事，愛看又愛嫌。」、「最後派起來那段真的是太爽了。」