中山大學政治所教授廖達琪。（資料照／鄭任南攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅的2份論文涉嫌抄襲，其中1份的指導老師為國安局局長陳明通。中山大學政治所教授廖達琪表示，她過去認識的陳明通是一個害羞、靦腆、內向的學生，不解為何現在的陳明通會跟過去有這麼大的差距，並透露陳明通過去最痛恨的事情就是國民黨掌握情治，無孔不入在監控學者或是學生，「那你今天是否要做同樣的事情？」

媒體人黃揚明在網路節目《全民平評理》表示，台大、中華大學即將要成立倫理審定委員會，但如果今天他們指涉的其中一個角色是國安局長，會不會有所有的東廠效應？他質疑，國安局長擁有所謂的情報系統，會不會對這些委員進行相關動作？

廖達琪則認為，陳明通已經是一個派系的老大，叫做學閥，且做的比一般的學閥還要厲害，許多學生是英系紅人，已經不只是國安局的紅人而已，他已經把他的根紮到方方面面，不容易去撼動。

廖達琪提到，她認識陳明通時，對方僅是政治系學生，害羞、靦腆又內向，看起來很有倫理道德，但現在的陳明通跟過去的陳明通為何會有如此大的差距？廖達琪指出，陳明通過去在學術界是一位很具批判力的學者，「今天你所做所為，你的派系、你的門下養的如此眾多，這是你期待的嗎？你鞏固的是什麼？你追求的是什麼？」

廖達琪表示，陳明通過去從事反對運動，積極在民進黨內規劃事務，甚至曾自認為是國師，「曾經這麼有理想，今天的你到底是為什麼？」她透露，陳明通過去最痛恨的就是國民黨掌握情治，無孔不入在監控學者、學生，但如今他自己是國安局的，掌握情治網路，「那你今天是否要做同樣的事情？」

廖達琪說，請陳明通回到初心，好好的檢視你自己，「我不敢講回頭是岸，檢視初心！」