新北市政府文化局與淡水古蹟博物館舉辦的光音淡水系列活動重頭戲「淡古金曲演唱會」9日於淡水海關碼頭盛大登場，為金曲獎後的首場大型音樂盛事，包括入圍今年第33屆金曲獎的盧廣仲、魏如萱、大支等多組卡司接力演唱，從白天一路嗨到晚上。

由話題節目《聲林之王3》選手陳景皓、南畯鵬、九九為活動拉開序幕，陳景皓提到他曾住在淡水一小段時間，但這是第一次在淡水演出，感覺在河邊表演的感覺很chill，而緊接著演出的是潛力新聲吳獻以及迷幻雙人電子組合原子邦妮，屬於他們的獨特音樂令現場觀眾聽得如癡如醉，也為午後的淡水海關碼頭增添浪漫氣氛。

接下來，「星光四少」周定緯以及最能唱能跳的男團B.T.O.D用他們精湛的歌唱及舞蹈實力炒熱氣氛，成功掀起全場高潮；饒舌教父大支則帶來了一連串歌曲串燒，二十分鐘的饒舌演出毫無冷場；而「三金得主」乱彈阿翔除了帶來創作曲《淡水》的演出，曾於《聲林之王3》擔任飛行導師的他也與陳景皓、南畯鵬、九九合作，原音重現節目中的百萬金曲《良心》以及《完美落地》。

乱彈阿翔表演結束之後，主持人邀請三位金曲未來新希望陳景皓、南畯鵬、九九上台，共同進行「開幕儀式」，點亮舞台上的「金三角」集光盒，配合舞台燈光的轉換以及夕陽的落下，讓民眾體驗「日間」以及「夜間」的古蹟之美。

開幕儀式結束後，活動迎來另一波高潮，金曲歌后魏如萱演唱了多首她的熱門歌曲，包括《買你》、《Have a nice day》、《你啊你啊》等，引起台下觀眾熱情合唱；最後則由三金得主盧廣仲壓軸演出，淡江大學畢業、曾住在淡水多年的他，今天當然也演唱了他為淡水寫的歌《Nice to meet you》，最後今日的「淡古金曲演唱會」則在經典歌曲《我愛你》的大合唱中畫下完美句點。