花蓮詹姓農友將合法向花蓮縣政府申請的液態有機肥放置在位在鳳林鎮的農地中，不過因太陽曝曬，不僅狂冒濃稠泡泡，發酵產出的臭味更讓人難以忍受。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮詹姓農友將合法向花蓮縣政府申請的液態有機肥放置在位在鳳林鎮的農地中，不過因太陽曝曬，不僅狂冒濃稠泡泡，發酵產出的臭味更讓人難以忍受，讓現勘的縣議員莊枝財頻發出「嘔」的聲音，一度臭到想吐。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮詹姓農友將合法向花蓮縣政府申請的液態有機肥放置在位在鳳林鎮的農地中，不過因太陽曝曬，產出臭味讓人難以忍受，花蓮縣環保局將派員採樣，確保土壤品質及液態有機肥成分，並輔導正確使用方法。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮詹姓農友將合法向花蓮縣政府申請的液態有機肥放置在位在鳳林鎮的農地中，不過因太陽曝曬，產出臭味讓人難以忍受，花蓮縣環保局將派員採樣，確保土壤品質及液態有機肥成分，並輔導正確使用方法。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名詹姓農友位在鳳林鎮的農地貧瘠，合法向花蓮縣政府申請液態有機肥澆灌，盼能讓作物豐收，不過近日因他在農地挖坑儲放，經太陽曝曬，液態肥不僅狂冒濃稠泡泡，更散發濃濃惡臭，讓附近居民聞到食不下嚥，氣得向縣議員莊枝財檢舉，要求縣府說明。環保局表示，會再派員採樣，檢查是否有污染疑慮，同時也會輔導該農民液態肥正確的使用方式。

縣議員莊枝財日前接獲檢舉，指出距鳳林鎮環保科技園區不到2公里的一處雜草叢生農地疑遭人傾倒大量廚餘，濃濃臭味隨風飄散，讓5、6公里外的村民已經聞到受不了，希望能幫忙解決。莊前往查看發現，洞坑裡的濃稠液體不僅狂冒泡泡，味道更如「屍臭味」般難聞，讓他不斷發出「嘔」的聲音，直呼「臭到想吐」。

莊枝財說，全縣13鄉鎮市垃圾車回收的廚餘量共約40噸，其中20噸運到環保科技園區，由縣府委請廠商進行有機肥處理，另外6噸以黑水虻分解，其餘則拿到鳳林合法掩埋場掩埋，不過環科園區附近的農地竟遭人挖坑掩埋廚餘，擔心恐污染環境，呼籲縣府環保局介入調查，若是非法就應開罰處置。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，經查，該農地為詹姓農民所有，面積約9公頃，不過他因農地貧瘠，合法申請固態和液態有機肥料作為土壤改良使用，不過液態有機肥應要混水澆灌，不能露天儲存，不然容易發酵產生臭味。

張華砡說，環保局均依法處理廚餘，並列冊追蹤申請固態、液態有機肥的農友，每月抽查使用方式及成效，每季則會進行採樣記錄。雖然詹姓農友過去都有適當使用，但今有民眾反映出現異味，將前往稽查，並盡速安排採樣送檢，確保土壤品質及液態有機肥成分。

張華砡表示，未來會要求農友不能貯存有機肥，並輔導以正確方式混水澆灌土壤，若屢勸不聽及有違規等確切事證，可依廢棄物清理法開罰。

詹姓農民無奈表示，因要整地，但農地面積大，所以才先挖坑貯存有機液態肥，待陸續加入土壤改良劑及泥土混合後，才會用挖土機放置田裡，不過目前因挖土機無法使用，才會先放在那邊，對於引發臭味擾民備感抱歉，會立即改善。