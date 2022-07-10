花蓮一名詹姓農友位在鳳林鎮的農地貧瘠，合法向花蓮縣政府申請液態有機肥澆灌，盼能讓作物豐收，不過近日因他在農地挖坑儲放，經太陽曝曬，液態肥不僅狂冒濃稠泡泡，更散發濃濃惡臭，讓附近居民聞到食不下嚥，氣得向縣議員莊枝財檢舉，要求縣府說明。環保局表示，會再派員採樣，檢查是否有污染疑慮，同時也會輔導該農民液態肥正確的使用方式。
縣議員莊枝財日前接獲檢舉，指出距鳳林鎮環保科技園區不到2公里的一處雜草叢生農地疑遭人傾倒大量廚餘，濃濃臭味隨風飄散，讓5、6公里外的村民已經聞到受不了，希望能幫忙解決。莊前往查看發現，洞坑裡的濃稠液體不僅狂冒泡泡，味道更如「屍臭味」般難聞，讓他不斷發出「嘔」的聲音，直呼「臭到想吐」。
莊枝財說，全縣13鄉鎮市垃圾車回收的廚餘量共約40噸，其中20噸運到環保科技園區，由縣府委請廠商進行有機肥處理，另外6噸以黑水虻分解，其餘則拿到鳳林合法掩埋場掩埋，不過環科園區附近的農地竟遭人挖坑掩埋廚餘，擔心恐污染環境，呼籲縣府環保局介入調查，若是非法就應開罰處置。
環保局廢棄物管理科長張華砡指出，經查，該農地為詹姓農民所有，面積約9公頃，不過他因農地貧瘠，合法申請固態和液態有機肥料作為土壤改良使用，不過液態有機肥應要混水澆灌，不能露天儲存，不然容易發酵產生臭味。
張華砡說，環保局均依法處理廚餘，並列冊追蹤申請固態、液態有機肥的農友，每月抽查使用方式及成效，每季則會進行採樣記錄。雖然詹姓農友過去都有適當使用，但今有民眾反映出現異味，將前往稽查，並盡速安排採樣送檢，確保土壤品質及液態有機肥成分。
張華砡表示，未來會要求農友不能貯存有機肥，並輔導以正確方式混水澆灌土壤，若屢勸不聽及有違規等確切事證，可依廢棄物清理法開罰。
詹姓農民無奈表示，因要整地，但農地面積大，所以才先挖坑貯存有機液態肥，待陸續加入土壤改良劑及泥土混合後，才會用挖土機放置田裡，不過目前因挖土機無法使用，才會先放在那邊，對於引發臭味擾民備感抱歉，會立即改善。
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