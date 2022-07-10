宜蘭縣33歲林姓男子與女友小琪（化名）分手後，尚有感情與金錢糾葛、心有不甘，遂把小琪裸照、自撫畫面及2人性交影片上傳至色情網站，事後假冒劉男自導自演，要求小琪還錢才要撤掉上傳影片，經宜蘭地方法院判5個月有期徒刑，可易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，2020年4月下旬，林男把小琪裸露身體私密部位、面對鏡頭自撫，及與林男在旅館性交過程等照片、影片，上傳至色情網站，以「自拍摸奶視頻」、「郭某做愛自拍」為標題供網友點閱，林並將自己畫面用馬賽克遮掩住。

小琪不雅影片被PO網多日，她並不知情自己已為色情網站女主角，直到2020年9月10日，1名陌生劉姓男子用LINE軟體聯繫她，截色情網站畫面告知她此事，並以和事佬身分從中協調，劉表示，「對方虧太多錢不甘，把剩餘的還清，不管任何方式」，並語帶恐嚇說，「不然就我所知，他們要玩的東西不只那些影片照片」。

事後小琪懷疑為前男友林男搞鬼，隨即報警處理，警方到林男住處搜索，在他手機雲端硬碟裡發現，上傳至色情網站有關小琪的不雅影片，從該性交影片中用黑色馬賽克遮掩的即為林男，還有充當劉男與小琪對話的也是林男自導自演；全案因妨害秘密等案件，經檢察官提起公訴。

根據小琪與林男的LINE對話紀錄，林男在交往期間匯給小琪近百萬元，以性交、視訊、裸聊等為交易，且拍攝裸照及做愛影片皆經小琪同意，林男感到無奈，覺得遭小琪利用；該對話紀錄經宜蘭地院勘驗無誤，採為證據使用。

全案林男坦承恐嚇犯行，但否認散布猥褻影像，經宜蘭地院審結，認定他觸犯以網際網路上傳影像之方式供人觀覽猥褻影像罪、恐嚇危害安全罪，應執行有期徒刑5月，如易科罰金以1000元折算1日，可上訴。