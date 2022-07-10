蕭亞軒月初驚喜出席金曲獎頒獎典禮，在台上宣告正式復出，她今（10日）在社群大方分享自已未上妝照片，臉上被愛犬咬傷的疤痕清晰可見，她用英文寫下「這是我發生意外之後沒有上妝的樣子，但我已經用好睫毛」，令不少粉絲心疼，為她打氣「女明星最勇敢的姊姊」。
蕭亞軒去年初被愛犬咬傷，入院手術並住院2個月，中間歷經多次復健，去年底透露之後還要進行重建手術，同時間也在練習發聲，希望早日復出演藝圈。
蕭亞軒月初驚喜出席金曲獎頒獎典禮，在台上宣告正式復出，她今（10日）在社群大方分享自已未上妝照片，臉上被愛犬咬傷的疤痕清晰可見，她用英文寫下「這是我發生意外之後沒有上妝的樣子，但我已經用好睫毛」，令不少粉絲心疼，為她打氣「女明星最勇敢的姊姊」。
蕭亞軒去年初被愛犬咬傷，入院手術並住院2個月，中間歷經多次復健，去年底透露之後還要進行重建手術，同時間也在練習發聲，希望早日復出演藝圈。
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