新北市新店區77歲孟姓婦人習慣每天到獅頭山爬山運動，本月7日孟婦胞妹突然聯繫不上姊姊，隔天晚間到姊姊住處也不見其人，遂於9日報案協尋，警消根據孟婦習慣，至獅頭山搜索，今（10）日上午在登山步道邊坡下尋獲孟婦，不幸已無生命跡象，警方已報請檢察官相驗，釐清婦人死因。

孟婦胞妹向警方表示，7日打電話和LINE給姊姊均未回應，8日持續聯繫仍聯絡不上， 晚上便至姊姊住處察看，發現無人在家，且手機留在家中，9日四處向親友探聽仍舊毫無音訊，故於晚間到碧潭派出所報案協尋。

警方表示，根據家屬指述，孟婦每日早晨均會到附近獅頭山爬山運動，警方遂會同消防人員從獅頭山兩處登山口上山搜查，由於夜間視線昏暗，搜查未果。今日上午警消再度集結上山搜尋，於上午9時40許分登山步道邊坡下發現孟婦，不幸已無呼吸心跳。

經通知家屬到場，確認死者身份無誤，警方完成採證後，已將遺體移置台北市立第二殯儀館，將報請檢察官進行相驗。