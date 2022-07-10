阿KEN、安心亞、陳大天一同主持《同學來了》。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（11日）晚9點播出「明明還不到那個年紀，為何妳做得出『這些行為』？！」主持人安心亞坦言確實有個壞習慣改不掉，那就是打哈欠不遮嘴巴，「累的時候就沒辦法想這麼多，我拍戲睡著嘴巴不小心打開，工作人員還會拿衛生紙幫我蓋起來。」

接著安心亞又自曝另一樁糗事，而且當時阿Ken也在場，「我們去日本代言活動，我吃完飛機餐，用牙線剔得很開心，剔完之後他就說『妳在拉豎琴是不是』？」節目上阿Ken又再調侃她一次，笑虧：「她已經拉出一首歌了！」

來賓阿虎最無法接受的歐巴桑行為則是「當眾喬內褲」，他分享曾被約會對象的這一舉動嚇到打退堂鼓，直說本來有機會可以跟對方變成情侶，看到之後直接不聯絡了，同場來賓也認同這行為很扣分。

但安心亞卻自曝也曾「喬」過：「有一次超級糗，我就在這裡主持，內褲卡在屁股裡面很不舒服，然後我看到螢幕沒在拍我的時候趕快抓一下，抓完我就裝沒事往後看，結果張立東坐在那邊！」《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。