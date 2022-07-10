為協助飼主照顧高齡的寵物，台北市在2016年率全國之先，開始輔導設立「寵物安養機構」，但台北市議員吳沛憶發現，北市目前有17家經動保處認證的動物安養機構，但新北市已有136間，是北市的8倍，被新北市大幅超車，質疑市長柯文哲、副市長黃珊珊愛找毛小孩作秀，但實質的政策推動卻不用心。對此，動保處長陳英豪表示，台北市在寵物長照機構考核上較嚴格，與新北的模式不同才會有落差。

吳沛憶表示，北市從2016年8月起訂定《台北市動物安養機構輔導要點》，要讓毛小孩都能「擁有安寧及終老照護場所」，不管是慢性病、有障礙或是7歲以上高齡寵物都在照顧範圍；動物安養機構在取得認證後，可獲最高20萬元的開辦費補助、每人每月1000元的人事補助及每月最高1萬元的租金補助。

吳沛憶調閱資料發現，北市僅17家寵物安養機構，依照服務項目分為4級：單純提供照顧的第4級有3家，可提供一般診療的第3級有11家，可提供專業診療的第2級有2家，可作為培育中心的有1家，反觀新北市，從2019年開始設立「特定寵物長照機構」，比北市晚3年，但數量卻大幅超前。

根據北市的輔導要點，每10隻動物置照護服務員1人，從人力比可估算出北市的安養機構總共可收約690隻寵物，但根據農委會「110年度全國家犬貓數量調查」，台北市家犬的總估計數為12萬6358隻，家貓的總估計數有10萬1635隻，共22萬7993隻，所以北市的安養機構總共只能照顧到千分之3的寵物。

吳沛憶指出，當然不是每隻毛小孩都需要去安養機構，但比例還是過少，同時新北市的家犬家貓總數為31萬8666隻，是北市的1.4倍，雖然新北的毛孩確實比較多，但動物安養機構的需求也不至於會差到8倍。

吳沛憶表示，比較北市與新北的規定，北市的要點有明定補助，新北反而沒有，但北市卻遠遠落後，這表示北市政策執行有問題。她呼籲，動保處進行檢討，到底是推動策略出了問題，還是制度上可再精進。

對此，動保處長陳英豪表示，雙北市的寵物安養機構成立標準不同，新北市只要授課完成時數後就能成立，但台北市的寵物安養機構除了專業授課，還必須經過考核，才會有這樣的落差。