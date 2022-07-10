高雄楠梓區後勁溪8日大面積汙染，水面漂浮大量油漬，並飄出陣陣刺鼻臭味，高市府環保局調查後發現，汙染源頭疑似來自中油橋頭供油中心，但經中油檢查管線，監測系統並未出現異常狀況，中油表示，目前已將水面殘留的油汙及中心的油品採樣送驗，待比對結果出爐才能進一步確認。

高市府環保局8日接獲民眾通報，稱後勁溪德惠橋下出現不明油汙，周遭也瀰漫刺鼻汽油味，環保局獲報後立即派員到現埸勘查，並於德民橋、鋼便橋及德惠橋共計布設4條攔油索執行油汙防堵，另於油汙集中處德民橋下消波塊鋪設吸油棉做緊急應變處理。

環保局表示，此次油汙事件經稽查人員於後勁溪沿岸追查，於支流青埔溝一處箱涵發現有殘餘黑色油汙，並持續有少許疏漏，沿上游溯源至橋頭供油中心內，發現中心內集水井出現黑色油汙，經採樣與後勁溪油汙比對一致，且於集水井注入消防水測試，消防水確實由箱涵流出。

因此環保局研判該油汙疑經由橋頭供油中心流入青埔溝，續流再至後勁溪主河道造成河面汙染，環保局後續將依違反水汙染防治法第28條規定裁罰橋頭供油中心1萬元至600萬元罰鍰。至於詳細疏漏原因，目前橋頭供油中心仍在調查當中。

中油表示，接獲環保局通知後，便立即啟動相關檢查作業，但確認操作及管線壓力都屬正常，監測系統並未出現異常狀況，目前已將後勁溪水面殘留的油汙及中心油品採樣送驗，由於詳細比對需要較長時間，待比對結果出爐才能進一步確認後勁溪油汙是否從橋頭供油中心疏漏。