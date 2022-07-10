10多位志工等人齊力把比人還高大的紙糊火馬，小心翼翼地搬運到崁頂勸善堂旁倉庫存放。（張毓翎攝）

10多位志工等人齊力把比人還高大的紙糊火馬，小心翼翼地搬運到崁頂勸善堂旁倉庫存放。（張毓翎攝）

台南市無形文化資產「後壁崁頂放火馬」，已經傳承百年，今年將施放30匹火馬，剛製作完成的火馬，10日上午浩浩蕩蕩被運回後壁，主事人員放鞭炮迎接，吸引許多居民圍觀，10多位志工等人齊力把比人還高大的紙糊火馬，小心翼翼地搬運到崁頂勸善堂旁倉庫存放，盛大的放火馬祭典將於15日登場。

崁頂勸善堂管委會主委黃啓明表示，每年主祀池王爺聖誕前一日，崁頂信眾遵守百年前池王爺的神示，以「放火馬」方式告慰冤魂，不只體現池王爺的悲憫，百年民俗能夠傳承至今，也代表地方信眾對池王爺的承諾。

每年的放火馬，總是吸引各界愛好文化、攝影的朋友前來，以往施放匹數，根據當年度信眾贊助情形製作紙糊火馬，近年最高施放達50匹，其他年平均也30、40匹，去年遭逢疫情，施放數量降載至5匹，縮小規模辦理，並勸導非工作人員勿進入圍觀。

今年疫情趨緩，政府提倡「與病毒共存」的態度，廟方請示王爺後，決定製作往年數量30匹；黃啓明說，今年請來在台南將軍擅長做醮紙及王船的道士王明賢，製作30匹火馬，今天一早製作完成的火馬，從將軍載回後壁存放，並依照傳統於15日（農曆6月17日）當天放火馬，歡迎民眾前來欣賞。