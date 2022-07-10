1名網友在《爆怨公社》抱怨，他15年前買一張保單，繳10年，第15年能拿回30萬元，怎料日前保險公司卻致電告知他，只能領回27萬元，並解釋30萬元僅是當年的專案名稱，原PO大傻眼表示：「金庫直接縮水了3萬元」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，他在15年前接到一通電話行銷，買了一張月繳2000多元，年期10年的儲蓄險，第15年可以領回30萬元，當年他名下沒有動產、不動產，也沒有存款，靠著自己的努力，辛苦繳了10年，原PO說，他終於等到第15年他可以打開自己的小金庫時，突收到保險公司通知，他的實領金額是27萬60元。

保險公司表示，他只能領取所繳保額的1.xx倍，而30萬只是當年專案名稱，聽完對方解釋後，他發現他的小金庫直接縮水了3萬元，原PO說哀怨地說：「這迷幻藥般的電話行銷話術，真以為滿期可以領回30萬滿期金，而不是之後寄來的通知單上，27萬的解約金（滿期金）」。

原PO在文末提醒大家：「投保金額不等於滿期金（解約金）」，文章曝光後，網友們紛紛留言：「15年前2千塊可以買到的東西，15年後3千塊還不見得買的到」、「保險非存款，自己要查條款」、「所以存了十五年利息60元」、「保險是一個分攤風險的保障，保額不等於生存保險金」。