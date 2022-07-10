正值畢業生求職的熱季，年輕人網路求職受騙被當「車手」，還有雇主刊登徵人訊息時在薪資寫「面議」，以致求職者面試發現與期望待遇落差大，嘉義縣政府表示，薪資4萬以上才能註明「面議」，未達4萬元時要適度公布薪資資訊。

嘉義市議員張秀華近來屢屢接獲大學畢業生求職受騙的陳情案，她指出，學校剛畢業的年輕人涉世不深，透過網路、line求職，提供身分證字號個資、銀行帳戶，對方匯入一筆錢給他，他依對方指示領錢、在指定時間地點轉交給他人。

張秀華說，對方還跟求職的年輕人說這樣做才算「業績」，但事後年輕人愈想愈不對勁，驚覺可能被利用為「車手」了，卻可能涉及法律問題了。張秀華認為警方及相關單位要加強對求職者的防詐騙及法治宣導。

此外，有求職者向縣府檢舉，某公司刊登職缺時，薪資待遇寫「面議」，詢問後發現實際薪水約3萬元，縣府初步查訪該公司將加班費納入薪資計算，扣除加班費後經常性的薪資未達4萬元，有涉及違反《就業服務法》規範應適度揭示薪資的情節。

縣府勞青處表示，為了讓勞雇雙方的求職、求才相關資訊對等，保障雙方的權益，《就業服務法》已規範對於經常性薪資未達4萬元的職缺，雇主發布徵才訊息時須適度揭示薪資範圍，例如薪資3萬元以上、3萬元至4萬元之間、時薪、日薪、按件計酬等也要比照揭示。

勞青處指出，「每月經常性薪資」是指雇主每月給付員工的工作報酬，包括本薪、按月給付的固定津貼及獎金，但不包括加班費、年終獎金、3節獎金及差旅費，若雇主違反相關規定依法可罰6萬至30萬元。