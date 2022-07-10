朱軒洋經紀公司群星瑞智發出解約聲明。（群星瑞智提供）

朱軒洋在《女外科》中和蔡淑臻演出激情戲。（群星瑞智提供）

23歲的男星朱軒洋，曾雙料入圍台北電影獎最佳新人和男配角獎，還在《村裡來了個暴走女外科》跟蔡淑臻大談姊弟戀，上演激情床戲。然而朱軒洋在戲劇上檔宣傳期完全沒有加入宣傳，僅在完結篇後表達：「恭喜大家的努力被看見。」

今經紀公司發出聲明證實與朱軒洋解約，「一、因與旗下演員朱軒洋先生工作理念不合，故群星瑞智國際藝能股份有限公司已與朱軒洋先生終止經紀合約。二、為避免浪費社會資源，所有相關問題皆以此聲明為主，不另做回應」。

朱軒洋在戲劇《村裡來了個暴走女外科》、《逆局》、《天橋上的魔術師》等戲劇都有精湛演出，星途一片看好。然而日前在《女外科》宣傳期他完全消失，當時說法是他因打球造成左膝十字韌帶斷掉，還在休養，也傳出他健康亮紅燈，加上他沒有經營社群媒體，讓人以為他已消失演藝圈。如今經紀公司證實和他解約，經紀公司老闆柴智屏也回應，「群星瑞智與軒洋的工作理念不同，也祝福軒洋的工作另展鴻圖」。

解約聲明書文字內容如下：

《合作關係終止聲明書》

一、因與旗下演員朱軒洋先生工作理念不合，故群星瑞智國際藝能股份有限公司已與朱軒洋先生終止經紀合約。

二、為避免浪費社會資源，所有相關問題皆以此聲明為主，不另做回應。