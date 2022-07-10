台中港國際青年商會10日號召超過200名會友與在地居民，於清水區海岸舉辦大淨灘活動。(台中港國際青年商會提供)

台中港國際青年商會10日號召超過200名會友與在地居民，於清水區海岸舉辦大淨灘活動。(台中港國際青年商會提供)

每年都有超過800萬噸的垃圾流入海洋，對海洋生態及全球環境造成莫大的威脅！台中港國際青年商會10日特號召超過200名會友與在地居民，於台中市清水區海岸舉辦大淨灘活動，民眾不畏酷熱天候，一起為守護家鄉環境盡分心力，留給下一代乾淨的生活環境。

台中港國際青年商會會長蕭佳元說，國際青年商會以達成聯合國永續發展目標(SDGs)為使命，歷年來在世界各地推出各項活動，以行動落實環境永續的需求。海洋不僅是地球生命泉源，更是台中港青商夥伴們日常生活的好鄰居，今年特別舉辦淨灘活動，希望能以自身行動為守護環境盡一份心力。

台中港青商會今天動員200多名會員及在地居民，一起進行淨灘活動。民眾表示，今天活動特別帶孩子一起參與，小朋友對於海邊竟然有這麼多垃圾感到相當震撼，小小心靈就許下承諾，未來一定要減少垃圾；假日能夠全家一起為環境努力，是非常有意義的事情。

台中港青商會秘書長林佳儀表示，身為海線人，生活與海洋息息相關，她從小就在這片海岸成長，這片海不但像是童年的玩伴，更是看照自己成長的存在；對生活在海線的居民而言，照顧海岸環境不僅是義務、更是驕傲。所謂環保絕對不只限於淨灘這樣的補救措施，而是需要從日常生活中垃圾減量、落實回收做起。

今天參與大淨灘行動許多成員中，有數十組是全家一起來參與，家長們「身教重於言教」，透過淨灘活動希望能夠讓孩子了解海岸保育的重要性，更期盼能夠透過淨灘活動，將環境保護的概念深植大家心中、並落實到日常生活。