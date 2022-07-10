日前農委會第6屆百大青農名單出爐，由羅東鎮第2代蓮農陳春男及冬山鄉第3代茶農李維（左5）2位獲選，宜蘭縣長林姿妙（左3）昨（9日）特地前往恭賀，表示縣府會持續成為青農的依靠及後盾，並期許他們繼續為宜蘭農業打拚、發揚光大。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為鼓勵青年返鄉，在青農輔導推廣上不遺餘力；日前農委會第6屆百大青農名單出爐，由羅東鎮第2代蓮農陳春男及冬山鄉第3代茶農李維2位獲選，宜蘭縣長林姿妙昨（9日）特地前往恭賀，表示縣府會持續成為青農的依靠及後盾，並期許他們繼續為宜蘭農業打拚、發揚光大。

40歲的陳春男10年前返鄉務農、接手家中產業種植有機香水蓮，為「御品蓮」休閒農莊第2代，因自師範研究所畢業，擁有教育背景的他學以致用，將食農教育與體驗導入傳統農業中，積極將家中農莊經營型態轉型，目前水蓮種植面積約1甲地。

陳春男表示，今年是第2次參加青農百大徵選，上次落選可能準備不足，這次能入選真的喜出望外，給予非常大的肯定與榮幸，近幾年也累積了許多農業上的技術，很感謝地方農會、農委會及縣府都有積極輔導，此次百大才能入選；陳期許自己未來能擴大經營面積，協助政府推動食農教育，將蓮花產業提升至更高層次。

另外，41歲的李維是「花間茶語小農驛站」製茶第3代，原工作於內湖科學園區，10年前返鄉從農，目前茶園經營面積約6公頃，李維現為中山休閒農業區發展協會總幹事、冬山鄉農會茶葉產銷班第5班班長，今年更榮獲宜蘭縣有機茶評鑑金質獎及全國有機茶分類分級評鑑優選的殊榮。

李維表示，他總想著能為宜蘭農業做些什麼，便開始協助長輩進行農業轉型，從慣行到產銷履歷、友善，最後到有機農業；強調此次獲選是另一個責任的開始，期許自己能成為茶產業的領頭羊、楷模，帶領更多青年透過茶葉回到農村、回到家鄉，繼續傳承下去。

林姿妙表示，2位都非常的優秀，把家業傳承接棒、做得非常好，青年農民願意返鄉服務，我們都要非常支持鼓勵，縣府會成為青年農民強而有力的靠山，盼青年人能繼續為宜蘭農業打拚、發光發熱。