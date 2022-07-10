民進黨提名新竹市長參選人沈慧虹10日上午至新竹市關帝廟，為參加明、後天大學分科測驗的考生們祈福，外界關心她與鄭宏輝見面的狀況？沈慧虹面露輕鬆的說，確實見面了，相談甚歡，感謝鄭宏輝的成全以及柯總召的提攜。

沈慧虹說，昨天下午確實與鄭宏輝見面了，兩人相談甚歡，新竹隊現在的最大共同心願，就是為新竹繼續奮鬥。

她表示，民進黨傳統就是團結，感謝宏輝的成全以及柯總召的提攜，新竹隊8＋1（8位市議員參選人及1位市長參選人）會在前輩的支持下向勝利邁進，目標一致團結勝選，8＋1席紅不讓，繼續為新竹市民的幸福服務、打拚。

由於大學分科測驗將於明、後天登場，不少考生10日前往新竹關帝廟，向關聖帝君、文昌帝君參拜，沈慧虹也特別準備了包子到關帝廟向關聖帝君參香，為考生們祈福「包中」，關帝廟主委江雲水全程陪同。廟方監察人江明珠則表示，沈慧虹過去就常來拜拜，大家都「很熟」，熱情祝福她「高票當選」。

沈慧虹說，明天就是首屆大學分科測驗的日子，她前來向關聖帝君、文昌帝君祈福，並準備包子祝福考生包中，在現場也一一提醒考生與家長，注意天氣炎熱、保持體力，考試前不要熬夜，要冷靜、有智慧的面對考驗，也提醒考生必備考試「3寶」，口罩、准考證、文具，缺一不可。