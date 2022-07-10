台灣石斑魚日前遭大陸以驗出禁藥為由禁止進口，對此農委會主委陳吉仲指出，大陸禁我國輸出石斑措施，預計仍有約3600噸的石斑魚待消化，我國一年進口約3萬噸鮭魚，只要減少吃2成至3成的鮭魚就可解決石斑魚危機；除了國人多吃、內銷通路對接外，也推動石斑魚外銷美國、韓國、日本。然而此說法一出後，除了引來網友痛批，代表民眾黨參選台北市議員的前主播吳怡萱，也對此發文狠酸「少點吉仲救台灣！」

吳怡萱今（10日）發文表示，這幾年每逢遇到農漁產被禁止，政府就用情緒勒索的方式要台灣人愛台灣就要吃爆，「讓我們政府官員可以順利卸責、脫罪，但真正的問題還是沒解決」。她痛批，陳吉仲三番兩頭消費台灣人的愛國心，「現在竟然說出台灣人要少吃兩到三成的鮭魚，改吃石斑魚來解決困境，這根本是把問題甩鍋給人民」。

吳怡萱直言，陳吉仲的說法「就好像怕缺電，所以叫大家不要開冷氣；雞蛋缺貨怎麼辦？不要吃雞蛋呀，改吃鴨蛋鵝蛋；論文抄襲怎麼辦？廢除寫論文拿學位的制度就好」。如果都是這種解決方式，「那我們需要政府幹嘛？」

最後吳怡萱狠酸，愛講空話的陳主委，過去曾經把豬吃瘦肉精比喻成人吃保健食品，一開口就有爭議，卻拿不出實質對策，「最有問題的是陳吉仲，真的是要少點吉仲救台灣」。