暑假到，彰化警察分局積極到KTV、電子遊藝場等營業場所等地臨檢、宣導青春專案，在彰化市民生路知名KTV，偶遇同學用心裝扮恐龍造型唱歌慶生，還大手筆地別出創意，拿出上萬元紙鈔，折出生日蛋糕，警方看到「花花綠綠」也心動，當下即邀請恐龍小妹加入宣導行列，擔任專案大使增加少年號召力。
彰化警分局表示，為了加強宣導暑期青少年自我保護觀念
，並藉由擴大臨檢使不法分子知難而退，淨化轄區治安，展示暑假期間保護青少年安全之決心，也讓民眾有更優質的治安與交通環境。針對轄內少年易聚集危險駕車路段、深夜易留連之KTV、撞球館、PUB、夜店、限制級電子遊藝場等營業場所及轄內治安要點處所，執行防制危險駕車、擴大臨檢及保護兒少專案。
波麗士大人這次宣導偶遇看到年輕人青春洋溢，也第一次見識到拿錢折蛋糕，都不禁拜服了，同學們都說「好玩嘛？對著不能吃的蛋糕許願，以後也是會變成大富翁的」、「就是想體驗砸錢的不同玩法」於是同學們拿出千元、百元等紙鈔湊一湊，效仿折四色牌的手法，折出個最豪華的蛋糕。擔任大使留影，可是誤打誤撞的，應驗了警方的標語「青春少年兄、春春不留白」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。