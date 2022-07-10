少女奢華慶生宴上萬元紙鈔折蛋糕，被彰化警分局延攬當青春專案大使。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接暑假，彰化警分局加強宣導。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接暑假，彰化警分局加強宣導。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

暑假到，彰化警察分局積極到KTV、電子遊藝場等營業場所等地臨檢、宣導青春專案，在彰化市民生路知名KTV，偶遇同學用心裝扮恐龍造型唱歌慶生，還大手筆地別出創意，拿出上萬元紙鈔，折出生日蛋糕，警方看到「花花綠綠」也心動，當下即邀請恐龍小妹加入宣導行列，擔任專案大使增加少年號召力。

彰化警分局表示，為了加強宣導暑期青少年自我保護觀念

，並藉由擴大臨檢使不法分子知難而退，淨化轄區治安，展示暑假期間保護青少年安全之決心，也讓民眾有更優質的治安與交通環境。針對轄內少年易聚集危險駕車路段、深夜易留連之KTV、撞球館、PUB、夜店、限制級電子遊藝場等營業場所及轄內治安要點處所，執行防制危險駕車、擴大臨檢及保護兒少專案。

波麗士大人這次宣導偶遇看到年輕人青春洋溢，也第一次見識到拿錢折蛋糕，都不禁拜服了，同學們都說「好玩嘛？對著不能吃的蛋糕許願，以後也是會變成大富翁的」、「就是想體驗砸錢的不同玩法」於是同學們拿出千元、百元等紙鈔湊一湊，效仿折四色牌的手法，折出個最豪華的蛋糕。擔任大使留影，可是誤打誤撞的，應驗了警方的標語「青春少年兄、春春不留白」。