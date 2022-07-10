新竹市10日新增640例確診個案，今年以來累積7萬4427例，全市確診比例約為16.5％，居家照護者有4543人、居家隔離者為1053人。

市府表示，下周一至五（7月11日至7月15日）中正市場及體育館2大疫苗施打站，將持續提供符合5至11歲兒童與第1劑接種滿4周以上符合第2劑資格者施打服務。

目前疫苗施打站皆接種兒童BNT疫苗，若需接種莫德納疫苗或於開站時段外接種，可向合約醫療院所開診時間預約，若有相關疑問，可電洽居家照護關懷中心03-5320900，將有專人提供諮詢服務。