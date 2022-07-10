新北市長侯友宜出席玉山僑舍揭牌。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜出席玉山僑舍揭牌。（王揚傑攝）

玉山僑舍聯盟與緬甸、泰國、馬來西亞等多個華僑校友會及社團共同成立「玉山僑舍」，今（10）日在新北市中和區忠孝街會所舉行揭牌典禮，新北市長侯友宜到場祝賀，期盼未來玉山僑舍與新北市開設僑生專班的高中職學校合作，協助適應在台生活，也歡迎國外僑校與新北市的學校締結國際學伴，到新北市進行國際交流，體驗新北的多元文化之美。

侯友宜表示，目前就讀新北市大專校院僑生有1493人、高中職1172人、國中小75人，共2740人，感謝玉山僑舍聯盟成立玉山僑舍，規畫豐富課程及輔導關懷系統，協助僑生盡快融入台灣在地生活及就業。目前玉山僑舍以服務大專校院為主，期盼未來能與新北市開辦產學合作僑生專班的莊敬高職合作，提供相關課程、講師及服務資源，讓新北成為他們第二個家，為臺灣社會與企業培育更優質國際人才。

玉山僑舍聯盟理事長周永明表示，自己以過來人身分了解年輕僑生學子來台舉目無親、求學不易，又要面對文化教育的差異，為照顧僑生的生活及升學成立玉山僑舍，感謝華僑團結力量及各領域人士積極參與，相信透過提供急難救助、抵台求學住宿等服務，為台灣留住更多好人才。

隨後侯友宜與周永明共同擊鼓，並和與會貴賓一同揭牌，慶祝玉山僑舍正式開幕。

新北市教育局表示，新北市積極推動國際教育，今年起已媒合永平高中等8校與6所國外僑校締結國際數位學伴，透過線上及書信交流介紹彼此文化，未來將持續推動，也期待疫情趨緩能實體互訪，增進學生國際視野，並讓海外僑生認識台灣文化。未來將鼓勵高中職產學合作的僑生專班媒合各界資源，為新北企業及早培育優秀的國際人才。