非洲豬瘟衝擊疫區的養豬產業，歐、亞、非三大洲尤其嚴峻，為防範疫情破口，農委會原擬7月起家戶廚餘不得進入養豬場，至今行政院仍未拍板。廚餘養豬戶表示，廚餘養豬兼顧飼養成本和廚餘去化的雙贏；飼料養豬戶則批，許多堅持廚餘養豬戶本身就是廚餘回收兼養豬業者。

非洲豬瘟持續延燒，國內也多次查獲到國外郵寄肉品驗出非洲豬瘟病毒陽性，現階段仍維持暫停飼養頭數199頭以下養豬場使用廚餘餵豬廚，200頭以上者雖允許使用，但嚴格要求落實蒸煮規定。

北部廚餘陳姓養豬戶表示，北部以飼養黑豬為主，吃廚餘一方面減少飼養成本，長久下來也幫助許多廚餘去化，是產業與民生的雙贏，海關沒有攔截到豬肉製品，結果變成我們廚餘養豬戶變成破口，這樣的輿論對廚餘養豬戶是很大的傷害。

南部林姓養豬戶表示，農委會主委是非洲豬瘟防疫的指揮官，可指揮環保署協同防疫作戰，卻不肯有魄力直接禁止廚餘養豬，說白了就是不想扛利益既得者所施加的壓力，不只養豬戶，連養豬協會裡都有廚餘回收兼養豬業者，利益迴避在所難免。

該豬農說，病毒不會挑規模大小來決定要不要感染，現在不禁止廚餘養豬，一旦台灣不幸爆發非洲豬瘟，廚餘一樣不能再養豬，同樣要處理廚餘問題，差別在於要犧牲掉養豬產業。

另一位李姓豬農說，即使所有廚餘養豬戶都能做到90度加熱1小時，但廚餘桶的殘渣若帶著病毒，加上載著廚餘桶到處溢撒的廚餘車洗一洗留在豬場，就是一大缺口！

他說，全世界都有廚餘去化問題，但沒有一個國家像台灣用廚餘養豬當作主要去化方式，「非洲豬瘟的防疫政策，世界怎麼跟得上台灣」？