臉書粉絲頁《靠北警察》踢爆警員違紀查職棒啦啦隊員個資，質疑警方「壓下來」。（擷自靠北警察臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

台南市安平區1名劉姓年輕警員4月到6月間深夜值班時，竟以警政系統「國民身分證影像資料」，查詢20多位台灣職棒女啦啦隊員個資，10日被網友上傳臉書粉絲頁《靠北警察》質疑被「壓下來」，全案才曝光，台南市警4分局表示，6月發現異常查詢，已對他記2小過重懲，暫停查詢權限，派出所主管連帶記1支申誡。

臉書粉絲頁《靠北警察》10日發文，質疑有警員用公務系統偷查幾十筆棒球啦啦隊女孩卻沒懲處消息，質疑是警員有背景，事件才被壓下來，大酸「好厲害」。全案才曝光。

劉男29歲，為特考班警員，畢業2年，去年10月從保一總隊分發到台南市警4分局一家派出所上班，他本身是職棒球迷，4月到6月間，在深夜值班時，3度利用警方專門查詢冒名可疑者的警政系統「國民身分證影像資料」，查詢台灣職棒多支啦啦隊女隊員個資，查看女啦啦隊員的身分證與照片。

劉男查詢時總是只輸入姓名，未輸入身分證字號，查詢筆數過多，引起台南市警局防治科注意，6月中旬發現查詢異常。

台南市警局防制科發現，劉男共查詢了20幾筆資料，全為職棒啦啦隊員，他供稱是基於好奇與無聊，想看啦啦隊員的實際長相，事後已感後悔，並未將任何個資洩密。

警方調查後認為他行徑離譜，早就三令五申除了因公之外，不得私自查詢個資，將他記2小過處分，施姓派出所長連帶記1支申誡。

施姓所長表示，劉男剛從保安總隊調來不到1年，對派出所勤務不熟悉，較少接觸受理案件系統，不知查詢會留下軌跡。