蔡允潔跟老公回出生地基隆拍婚紗。（The stage美式婚禮婚紗提供）

蔡允潔跟老公回出生地基隆拍婚紗。（The stage美式婚禮婚紗提供）

蔡允潔公開與老公的甜蜜婚紗照。（The stage美式婚禮婚紗提供）

蔡允潔公開婚紗照，大秀好身材。（The stage美式婚禮婚紗提供）

藝人蔡允潔與老公Fraser拍攝婚紗照，地點特別挑選在蔡允潔的出生地基隆進行拍攝，還到瑞芳、四腳亭車站、八斗子潮境公園、廟口夜市等地，其中，瑞芳老街的「保雲芋圓」，更是已逝奶奶開的芋圓店。」。拍攝過程中，蔡允潔還穿著婚紗站在攤位上說，以前奶奶就是站在這個位置，靠著一碗碗的芋圓養大她們。

這次拍攝全程由The stage美式婚禮婚紗攝影團隊一手操刀，出動12位工作人員，請來知名婚紗攝影大師Otto chiu負責掌鏡，婚紗及造型是由Ginger.c bridal陳青靖高級訂製婚紗，挑選夢幻馬卡龍色系及宮廷風格為主，將蔡允潔的好身材展現出來，也令她說：「這是我覺得自己最美麗的一次。」

剛新婚緣故，拍攝婚紗前蔡允潔還胖了5公斤，她說一般人都是拍婚紗前要瘦身，但她老公很愛在家下廚，所以把她餵胖，笑說：「反正攝影師會把我拍的瘦就好。」至於婚禮規劃則是會朝公益形式舉行，替紅心字會弱勢家庭、兒童、獨居長者募款，詳細日期還是要視疫情情況決定。