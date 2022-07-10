在YouTube上擁有160萬訂閱的知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」又出包，上月底才被爆成員艾瑞絲代言博奕詐騙網站，反骨老闆「酷炫」親上火線在網友備份的影片下留言致歉，沒想到在9日酷炫又在臉書曬出一張硬闖鐵軌的帥照，表示相當懷念美麗風景，結果被大批網友砲轟違法，貼文不到一小時就火速移除，酷炫隨即也發表聲明，表示願意接受處罰。

酷炫一貼出照片後，照片隨即在各大臉書社團引發討論，有內行網友指出，照片該處是宜蘭頭城車站附近的鐵軌，貼文在遭受抨擊後不到一小時就火速遭到移除，酷炫也在臉書發文致歉表示，「對於經過電化鐵軌拍照，沒有注意法規，造成不良示範感到抱歉，照片已刪除，本人也願意接受裁罰。」

但多數網友仍不領情，除了砲轟酷炫「是把道歉當家常便飯了嗎？」、「差點變撿骨男孩」以外，更表示這個行為相當「無知」，一定會檢舉。但也有網友認為「已經很有誠意道歉一堆人還要一直酸，好像自己都沒犯過錯一樣。」、「都道歉了，也願意承擔裁罰，還有魔人酸民再鞭！真的很可悲。」

但根據了解，在酷炫拍照的同一地點，去年5月同樣發生一起鐵道侵入事件，一名婦人遭到撞擊後立刻失去生命跡象，因此也有網友呼籲反骨男孩既然身為具有影響力的百萬網紅，尤其深受青少年族群喜愛，更應該審視自己的作為，不要成為不良示範，以免有年輕人模仿而發生危險。

根據《鐵路法》規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。違者可處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。如影響鐵路行車安全，情節重大者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰。