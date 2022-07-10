中央流行疫情指揮中心10日公布桃園新增2947例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較9日增加4.43 ％，其中65歲以上個案占8.52 ％、18歲以下個案占23.38 ％，不過全國確診個案下降，整體疫情仍呈緩步下降趨勢。

王文彥表示，社區接種站9日共接種9412劑疫苗，包含莫德納疫苗8838劑、高端疫苗574劑， 民眾施打疫苗的情況相當踴躍。首批Novavax疫苗到貨後，市府規畫於11日全天開放26處社區接種站，服務時間為早上8點至12點、下午1點至4點，提供18歲以上符合資格者免預約接種，現場將發號碼牌依序接種，總計提供2萬5000人次接種量能。

王文彥說，近期夏日氣候炎熱，腸病毒將愈加活躍，民眾預防新冠病毒的同時也提醒家長要留意腸病毒感染，此為幼兒常見的疾病，幼兒出現發燒合併手腳出現水泡，或是口腔內部出現潰瘍，且5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，又以腸病毒71型最容易導致危險併發症，如兒童腦炎、肺炎等需要多加小心。

王文彥呼籲，腸病毒傳染力相當強，民眾應加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸避免將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。

王文彥另提及，桃園市居家照護目前在案數共2萬2846人，照護案件累計46萬4088人，已完成45萬9174人，累計完成率約98.9％，確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。桃園截至9日專責ICU開設42床、收治25人、ICU空床數17床，專責病房638床收治217人，收治比率34 ％，空床數421床。