「憶曲來台東」藝術下鄉巡演首場9日晚間在台東縣延平鄉熱鬧開唱。（蔡旻妤攝）

「憶曲來台東」藝術下鄉巡演首場9日晚間在台東縣延平鄉熱鬧開唱。（蔡旻妤攝）

「憶曲來台東」藝術下鄉巡演首場9日晚間在台東縣延平鄉熱鬧開唱。（蔡旻妤攝）

「憶曲來台東」藝術下鄉巡演首場9日晚間在台東縣延平鄉熱鬧開唱。（蔡旻妤攝）

「憶曲來台東」藝術下鄉巡演首場9日晚間在台東縣延平鄉熱鬧開唱。（蔡旻妤攝）

「憶曲來台東」藝術下鄉巡演首場昨晚在延平鄉熱鬧開唱，歌手包偉銘、蘇霈、殷正洋、許景淳輪流上台演唱，台東縣長饒慶鈴也到場與鄉親歡唱同樂。饒慶鈴表示，台東縣府將老歌演唱會帶到各鄉鎮，民眾無須舟車勞頓也能一睹偶像風采，10日在大武、8月6日在東河演出，邀請大家到現場聽歌。

首場演出卡司陣容堅強，由小調歌后蘇霈帶來〈小城故事〉引起台下觀眾共鳴，接著三金歌王殷正洋演唱〈情深緣淺〉、〈城裡的故事〉，並以歌曲〈橄欖樹〉向台東音樂家李泰祥老師致敬。

金獎天后許景淳用渾厚嗓音分別演唱台語歌〈天頂的月娘〉等讓現場鄉親進入忘我境界，壓軸演出的迪斯可王子包偉銘帶來動感歌曲，又唱又跳，將現場氣氛帶到最高點，邊唱邊走入觀眾席，更讓大家嗨到不行，隨後展現親和力鄉親合照。

饒慶鈴表示，藝術活動能療癒及撫慰人心，尤其受疫情影響，希望透過音樂來紓解鄉親心靈。過去藝術展演活動大部分集中在台東市區，而「憶曲來台東」活動已邁入第5年，獲得鄉鎮民眾支持前往聆聽，留下深刻回憶。今年用心規劃海岸線、縱谷線及南迴線3場音樂會，演出陣容堅強，並有抽抽樂送彩品活動，請鄉親及遊客不要錯過。

縣府文化處指出，「憶曲來台東」藝術下鄉巡演活動，接下來分別安排10日晚間6點於大武鄉尚武天后宮、8月6日在東河東安宮2場演出，各場次在進場時，將提供驚喜小禮品贈送現場觀眾，並於會中安排「抽抽樂」趣味活動，邀請鄉親一起聽歌同歡，詳情請參閱活動網站（https://www.facebook.com/SINGTOTAITUNG/） 。