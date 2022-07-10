指揮中心發言人莊人祥表示，上周日國內新增本土共3萬2千例，本周再降4800多例，約下降14.9％，至於明天有無機會達2萬例以下？他則表示，先前有專家預測7月11日將降到萬例以下，但就實際面發現現在疫情降幅趨緩，這種情形可能會延續一段時間。

莊人祥表示，今天死亡個案包含一名20多歲男性，本身有慢性肝病，僅接種一劑疫苗，經調查個案平日有酗酒習慣，在7月5日因未出房門，被叫喚時也無反應，發現昏迷在床上，到院時已無脈搏，經院方PCR檢驗後確診新冠，死因為新冠肺炎併慢性肝病。

另一名死亡個案為30多歲女性，本身有第四期癌症病史，打過3劑疫苗，6月18日快篩陽性，經視訊診療後，因為個案屬於居家安寧照護對象，並無開立口服抗病毒藥物，最後在6月25日家中往生。

此外，莊人祥也說明7月8日台大醫院公布的兩位兒童染疫後中風，經指揮中心比對資料後研判，認為8歲兒童為重症、12歲兒童為中症，其中8歲沒慢性病史，未接種疫苗，6月1日早上發燒、四肢痠痛、抽搐、嘴唇發紫、血壓偏低、肝腎功能異常、PCR陽性。

莊人祥指出，經電腦斷層顯示，8歲男童為腦水種，疑似腦炎個案，隨即收治於加護病房給予瑞德西韋、免疫調節劑等藥物治療，且核磁共振顯示有發炎反應，腦血管明顯病變，但目前6月12日轉出加護病房，6月15日出院，現在進行門診追蹤中。

截至目前，國內兒童重症個案共累積94例，包含34例MIS-C、23例腦炎、17例肺炎、8例嘯吼、3例敗血症、3例共病、6例到院前死亡，累積死亡數仍維持22人。

莊人祥補充，昨Novavax疫苗開打第二天共累積5483人次接種，其中以第2次追加劑最多，佔2803人，第一次追加劑1385人次居次，有834人次從未打過疫苗。