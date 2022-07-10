梁朝偉、劉嘉玲是著名的模範夫妻檔，兩人情牽30多年、結婚14年，至今膝下無子，不免引發外界好奇，但其實，梁朝偉就曾透露，他與劉嘉玲在結婚前就協議不生孩子，而背後原因更是感人。

梁朝偉、劉嘉玲在1988年合作舞台劇《花心大丈夫》擦出愛火，愛情長跑多年後，兩人2008年在不丹舉辦婚禮，然而，梁朝偉、劉嘉玲結婚14年，一直都沒有生孩子，不免引發外界好奇，但梁朝偉與劉嘉玲早在結婚前就已討論好不生孩子，梁朝偉曾說：「嘉玲有一點點事，我已經那麼擔心了」，表示孩子若有事，他要怎麼辦，同時，梁朝偉還要照顧媽媽、妹妹等家人，所以他決定這一生，就好好照顧妻子和家人，已無法再照顧更多人了。

另外，劉嘉玲過去上節目也曾大方分享，不生孩子是她和梁朝偉的共識，主要是他們覺得生孩子是一個重大的責任，加上雙方演藝工作忙碌，「我們尊重自己的行業、尊重自己的工作」，認為彼此要扛的責任已經夠多了，所以放棄當父母，也算是對自己的工作和生活的尊重。

身為模範夫妻的梁朝偉、劉嘉玲，也不吝嗇公開曬恩愛，梁朝偉上個月過60歲生日時，劉嘉玲就分享梁朝偉的自拍帥照，並放閃說：「生日快樂！每天快樂！永遠快樂」，3個祝福就道盡對另一半的愛。