東華大學社會參與中心與中華民國威廉斯氏症協會、荷光性諮商專業訓練中心合作舉辦營隊，讓學生藉此有機會自主學習，發揮大學社會責任影響力，受照顧者也有挑戰、體驗。

東華大學社會參與中心於9至11日進行首屆「好威音樂精靈的魔法學院」與第25屆「你來，做大學生」兩場營隊，社參中心全員出動，包括5教授、4助理以及大學志工們。

32名大學生志工橫跨應用數學系、台灣文化學系、英語教學所、台灣文化學系、資訊管理學系、民族社會工作學士學位學程、諮商與臨床心理學系、特殊教育學系、大一不分系、音樂學系、教育與潛能開發學系、歷史學系等。

東華大學教授、社參中心主任顧瑜君表示，今年有來自台北、苗栗、宜蘭與花蓮共6個社福機構、NGO組織、罕見疾病協會參與推薦的37名學員參加。威廉斯症的孩子們與大學生營隊的偏鄉青少年一起吃飯、一起成為大學生們的「副同學」。

在家長與隨隊老師全程陪伴下，創造跨區域、跨領域的學習社群，置身於東華校園中學習，課程包括認識校園、心靈桌遊、從愛情中性與自我的探索、表演藝術肢體與音樂的挑動、芳香感官覺醒、音樂賞析與進入社區認識友善農業、鄉村書店的旅行、二手物綠色循環等多元學習。

孩子們在營隊中每天有新的挑戰，也讓家長與隨隊老師看見孩子的成長與改變。

顧瑜君指出，社會參與中心是把大學當成社會責任的實踐場所，透過大學課程中與社區、地方組織建立連結，發展出多元陪伴教育生態網，培育大學生成為有社會實踐能力的行動者，陪伴不同生命處境的受照顧者，落實高等教育課程的社會責任。（編輯：陳仁華）1110710