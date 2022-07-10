高麗菜除了大火快炒之外也適合入湯，是家家戶戶餐桌上常見的料理，由於40歲女歌手朱俐靜日前不幸癌逝，喚醒民眾對於乳癌的關注，不少專家建議平時可多攝取高麗菜等十字花科蔬菜預防乳癌，營養師夏子雯也特別在臉書粉專分享高麗菜的諸多營養素，但也提醒甲狀腺功能低下、容易脹氣者要減少攝取量，否則會引起不適。

夏子雯指出，十字花科蔬菜包括高麗菜、花椰菜、大白菜、甘藍等，含有硫化物、吲哚等植化素，有助抑制癌症細胞的生長，如乳癌、大腸癌等。其中，高麗菜富含維生素U，是一種抗潰瘍的因子，可促進黏蛋白（Mucin）分泌，加速潰瘍傷口癒合、修補黏膜，又稱為「廚房裡的胃藥」，能緩解胃不適的感覺。

除此之外，100公克的高麗菜熱量僅23大卡，雖然嚐起來甜味十足，但僅含有碳水化合物4.8公克，屬於低碳水化合物、低升糖指數（低GI）的蔬菜，適合減醣飲食，適量食用也能穩定血糖值。再者，100公克的高麗菜含有1.1公克的膳食纖維，能促進胃腸道蠕動，預防便祕。

不過夏子雯提醒，甲狀腺功能低下、容易脹氣者要少吃高麗菜，因為高麗菜所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘，導致體內甲狀腺素生成產生障礙，所以不適合甲狀腺功能低下的人攝取；其次，高麗菜中的寡糖類，進入腸道後不易被吸收，腸道菌利用寡糖類做為發酵材料，產生二氧化碳、硫化氫等氣體，就容易有脹氣的狀況，所以腸胃功能不佳者，除了適量食用外，也可以久煮後再吃。