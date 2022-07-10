台中市新聞局長鄭照新（右）與金馬影長執行長聞天祥（左）合影，他呼籲民眾踴躍購票觀影，還有機會收藏限量精美滿額禮。（中市府新聞局提供／謝瓊雲台中傳真）

2022金馬影展台中場8月3日起在台中新光影城登場，中市府新聞局長鄭照新表示，影展預售票7月19日將正式開賣，還推出預售滿額禮回饋影迷，數量有限，購票還可收藏紀念好禮，歡迎影迷們把握機會，別錯過這場難得的電影饗宴。

台中市影視發展基金會與台北金馬影展執行委員會合辦「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」，9日邀請金馬影展執行長聞天祥主講選片指南，台中市政府新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會執行長林筱淇、副執行長林盈志都出席聆聽。

鄭照新表示，台中市致力推動多元觀影文化，更大力支持影視產業發展，積極爭取各大影展來台中映演的機會，感謝金馬影展執委會及台中市影視發展基金會合力促成，讓「金馬經典影展」及「金馬奇幻影展」接連到台中來放映，造福中部地區影迷。

鄭照新指出，台中市一直專注打造屬於自己的城市影展，今年9月將登場的「台中國際動畫影展」已連續舉辦第8屆，2018年起也將「經典影展」拉高為城市影展，希望未來每年，都可藉由雙影展的策展模式，打造「台中電影節」的盛大規模。

聞天祥說，「金馬經典影展」網羅捷克斯洛伐克電影新浪潮，即1960至1970年代的38部代表作，有的幽默風趣、有的前衛駭俗，高度創意威震國際影壇，但1968年布拉格之春遭蘇聯坦克輾碎後，許多傑作被冠以各種理由禁演，此次參展影片，就有多達18部是曾是禁片，直至共黨政權垮台，才得以重現。幸好就算被禁，影片大多被妥善存放，片況良好。

林筱淇指出，影展期間將舉辦3場依各導演為主題的專題講座，邀請聞天祥、女性影展策展人羅珮嘉，及資深影評人鄭秉泓等資深影評人，帶領觀眾走進捷克經典電影的世界。